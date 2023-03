Toscana Aeroporti, Intesa conferma Hold e alza target price

Intesa Sanpaolo

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -ha alzato aper azione (da 12,8 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, e ha confermato lasul titolo a "". La revisione del giudizio arriva dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022 Gli analisti affermano che i risultati dell'esercizio 2022 mostrano "unaunita a un", guidato principalmente dalla ripresa del traffico internazionale con la fine delle restrizioni pandemiche.Intesa Sanpaolo evidenzia anche un, con una forte domanda di viaggi nonostante il forte aumento del costo della vita, e ilverso l'ampliamento dell'aeroporto di Pisa (la capacità estiva è del 14% superiore al livello pre-Covid) annunciato in occasione della proroga di sei anni del contratto pochi giorni fa.Inoltre, la conclusione del dibattito pubblico sull'fa pensare che l'intero iter amministrativo di approvazione possa concludersi entro la data prevista. "È quindi probabile che entro la fine dell'anno inizino i lavori per la costruzione della nuova pista e del terminal dell'aeroporto di Firenze, come ha recentemente affermato l'amministratore delegato della società, e la nuova", si legge nella nota.