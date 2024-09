Pattern, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Pattern

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 7,6 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 23%.Gli analisti scrivono che Pattern ha registrato una forte crescita nella maglieria nel primo semestre del 2024 , compensando in parte il calo della pelletteria. Continuano a credere che Pattern sia, grazie alla sua attenzione all'ingegneria e allo sviluppo prodotto e alla sua capacità di operare in diversi segmenti del lusso e nel rispetto degli standard ESG richiesti dai top brand.