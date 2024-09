Irce, Intesa aumenta target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Irce

(Teleborsa) -ha alzato aper azione (dai precedenti 3 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, confermando la" sul titolo, visto l'upside potenziale del 51%.Gli analisti scrivono che Irce hanonostante i ricavi del 2Q24 siano stati sostanzialmente stabili (+2,3% anno su anno in termini di ricavi senza metal). La ripresa della domanda di fili per avvolgimento è prevista verso la fine del 2024, mentre i cavi offrono una migliore visibilità grazie ai contratti a lungo termine.Le stime attuali di Intesa includono il contributo iniziale del nuovo stabilimento nella(produzione a partire dal 2025), ma non incorporano ancora l'impatto di quello. Entrambi gli investimenti dovrebbero supportare la crescente attenzione di Irce verso settori e prodotti specializzati e in maggiore crescita.