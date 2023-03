4Science, valore della produzione 2022 supera 3 milioni di euro

Itway

(Teleborsa) -, società quotata sul Direct Market di Vienna e parte del gruppo, ha chiuso il 2022 con 3,09 milioni di euro di(+26,5% sull'anno precedente), con unstabile pari a 0,71 milioni di euro (con EBITDA margin pari al 23,0%) e unpari a 0,23 milioni di euro (0,33 milioni nel 2021).Laa fine 2022 è pari a 2,01 milioni di euro (net cash), di cui 1,44 milioni di cassa a pronti. Risultano triplicati rispetto al 2021 gli, che si attestano a 1,2 milioni di euro."Siamo molto soddisfatti di chiudere il primo bilancio come società quotata con dati che confermano anche per il 2022 una crescita costante così come avvenuto fin dalla nascita di 4Science - ha commentatodi Itway e di 4Science - Negli, e questo senza tralasciare l'attenzione alla creazione di valore in termini di marginalità e di capacità di produrre cassa operativa"."La leggera flessione di marginalità trova spiegazione nell'aver voluto, aumentando la forza lavoro di oltre un terzo, in un mercato dove sono le persone a fare il successo - ha aggiunto - I risultati sono ancora più di valore se pensiamo che siamo riusciti a realizzarli in un periodo e momento storico che non ha dato tregua né all’industria mondiale né ai mercati finanziari su scala globale".