Consap, utile quasi triplicato a 9,5 milioni di euro nel 2023

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di, società che gestisce i servizi assicurativi pubblici per conto dello Stato, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un, registrando un notevole aumento rispetto al risultato dell'anno precedente (3.522.569 euro)."Tenuto conto deldella società, basato sull'erogazione di servizi di interesse pubblico ed a sostegno del sistema economico, con esclusivo recupero dei costi senza alcun compenso per i servizi resi (cosiddetto Mark up), il raggiungimento di tale risultato - nell'anno in cui la società celebra il suo trentesimo anno di attività - rappresenta motivo di grande orgoglio e soddisfazione per il management", si legge in una nota."Un ottimo risultato che è stato possibile soprattutto grazie a due fattori: una gestione accurata e la presenza di un evento straordinario legato al rilascio di un Fondo - ha commentato l'- È in atto in Consap un efficientamento dei processi a tutti i livelli. Tale percorso sta dando i suoi frutti e, soprattutto, sta ponendo le basi per i prossimi anni per la creazione di giuste economie di scala che riescono a valorizzare, all'interno dell'azienda, il merito e la giusta allocazione delle risorse".Il(pari a 5,240 milioni di euro) è in notevole incremento (1,586 milioni di euro) rispetto al Bilancio 2022, registrando un +43,4%. Anche il, dato dalla differenza fra Valore e Costi della produzione, pari a 4,348 milioni di euro, risulta in significativo aumento rispetto all'esercizio 2022, raggiungendo così gli obiettivi di efficientamento fissati dal MEF. Al contempo, rispetto al Bilancio 2022, i costi della produzione si riducono dell'8%, così come sono in diminuzione i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci e i costi per servizi.