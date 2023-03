Centrale di Zaporizhzhia, slitta missione AIEA

(Teleborsa) -la nuova missione del direttore generale dell’Aiea,presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, in programma questa settimana. Lo riporta l'agenzia russa Ria Novosti che cita il rappresentante permanente russo presso l’agenzia internazionale peril quale ha confermato cheObiettivo della nuova visita di- che aveva visitato per la prima volta la più grande centrale d'Europa lo scorso settembre insieme ad una delegazione AIEA - è valutare la situazione della sicurezza, garantendo al contempo che sia mantenuta e migliorata la rotazione regolare del personale dell’agenzia ONU.Al momento, come detto, non ci sono indicazioni sulla data ma Il diplomatico russo Mikhail Ulyanov conferma che "la visita di Rafael Grossi in Russia potrebbe aver luogoAttualmente sono presenti alcuni osservatori dell’Agenzia, l’ultima rotazione risale allo scorso 2 marzo, al termine di tre tentativi