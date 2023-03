doxee, esito positivo fase istruttoria progetto r&s presentato a MISE

Doxee

(Teleborsa) -, multinazionale high-tech leader nell’offerta digitalela comunicazione ufficiale di, della fase istruttoria relativa alrelativo al bando lanciato dal Ministero attraverso il Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi per l'innovazione.Ilritenuto ammissibile determinato in fase istruttoria è pari a circa 5,3 milioni di euro, cui corrispondetotale di 2,9 milioni, di cui 1,9 milioni nella forma di contributo alla spesa e 1,1 milioni nella forma di finanziamento agevolato.Doxee ha provveduto a formalizzare l’accettazione della comunicazione ufficiale ricevuta dal MISE; nei prossimi giorni verrà definito e finalizzato l’Accordo per l’innovazione che concerne un progetto di sviluppo di un Customer Data Management Hub (CDMH) innovativobasato su tecnologie Cloud e di Machine Learning per l'individuazione, attraverso l'analisi dei dati degli utenti, di nuove esigenze e di nuovi trend commerciali e per la migliore gestione delle comunicazioni personali tra aziende fornitrici di servizi e/o utilità ed i clienti stessi. Il sistema potrà inoltre offrire funzionalità Open Data attraverso una sua estensione pubblica, per la creazione di un ecosistema aperto alla comunità scientifica e a utenti e fruitori delle analisi socio/economiche basate sui dati.