Banche, Enria: "Vigilanza efficace è priorità a tutela depositanti"

(Teleborsa) - In seguito alle recenti turbolenze del mercato , il, ma riavviare oggi il dibattito sulle riforme normative non sarebbe produttivo. Lo ha affermato, capo della vigilanza bancaria dell'Eurotower, in occasione della 22esima conferenza annuale organizzata dal quotidiano tedesco Hadelsblatt sulla supervisione bancaria."Con l'attuazione del, che ancora una volta mi auguro sia il più fedele possibile agli standard internazionali in tutte le giurisdizioni del G20,", ha sottolineato Enria, aggiungendo "il fulcro del nostro dibattito dovrebbe concentrarsi di più sul una vigilanza efficace".Enria ha ripercorso lo, ricordando che è passatae fortemente codificatoe adattabile a circostanze economiche in rapida evoluzione. Di qui la maggiore discrezionalità delle autorità di vigilanza e l'esigenza di una maggiore trasparenza e di controlli interni più rigorosi.Un diverso approccio alla vigilanza - precisa Enria - ". È importante che lo chiarisca perché ci sono alcune opinioni che ho sentito di recente nelle mie discussioni con banche e analisti che vorrei dissipare. La prima è la convinzione che, in Europa, siamo più opprimenti per quanto riguarda i nostri requisiti patrimoniali che in altre giurisdizioni"."Il compito delle autorità di vigilanza - sottolinea il capo del Supervisory Board - è, in quanto questi ultimi sono troppo piccoli e dispersi per poter comprendere i rischi che una banca sta assumendo."."Per fornire una supervisione efficace dobbiamo- prosegue Enria - porre domande difficili ee delle debolezze che i supervisori identificano durante lo svolgimento del loro lavoro"."Non stiamo parlando di depriorizzare intere aree di rischio prudenziale. Piuttosto, si tratta disu come concentrare le loro scarse risorse sui rischi che meritano maggiormente il loro esame e i loro interventi"."Nonostante i significativi miglioramenti realizzati dalle banche europee per rafforzare la propria posizione patrimoniale e di liquidità e migliorare la qualità degli attivi - conclude il capo della vigilanza - l'attualità conferma che è. E questo è ciò che ci impegniamo a offrire".Enria invecep, segnalando "nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto e le riforme, vediamo che i" e questo preoccupa perché "con pochi milioni puoi spostare gli spread su asset per migliaia di miliardi e contaminare prezzi e, forse, anche i deflussi di depositi". Ciò significa - ammette - cheed il Financial Stability dovrebbe