Diritto e Blockchain, Carlo Cicala: La natura giuridica dei token

(Teleborsa) - Si parla di criptovalute come mezzo alternativo ai pagamenti tradizionali o come strumento speculativo. Ma dalla loro infrastruttura tecnologica (blockchain) sono stati sviluppati ulteriori fenomeni, fra i quali merita particolare attenzione il. La sua rilevanza va ben al di là dei pagamenti e degli investimenti, posto che ci si domanda perfino se il token possa costituire uno strumento per facilitare la circolazione dio disocietarie. A quest’ultimo proposito, si segnala che ildisciplina la “Emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari” e contiene “misure di semplificazione della sperimentazione FinTech”: in quest’ambito sono previste, tra l’altro, le modalità di circolazione di azioni e obbligazioni mediante tecnologie a registro distribuito (DLT), ovvero attraverso lo strumento del token., giurista e avvocato cassazionista, partner di, descrive in questo video la natura giuridica del token e la differenza con le criptovalute.In mancanza di una definizione normativa, quantomeno nel diritto italiano, per comprendere il fenomeno dei token occorre individuarne la, che è rivelata dal significato della parola che indica, così come l’italiano "gettone", unache incorpora il diritto ad utilizzare un determinato servizio, così come avveniva (un tempo) per i gettoni telefonici o le lavanderie automatiche, e ancora oggi, seppure senza il supporto fisico, per i "punti" che consentono di acquistare biglietti aerei o ferroviari. Il loro valore di mercato dipende, pertanto, dalla natura e soprattutto dall’affidabilità del soggetto che li ha emessi e che è destinato ad erogare il servizio, e la loro attitudine a sostituire un mezzo di pagamento è generalmente assai limitata.Trasportando questo strumento, la loro rilevanza può crescere di molto, in quanto il lorocon criptovalute o altre cripto-attività diventa semplice e quasi immediato, tanto da poter addirittura essere assimilati, in casi specifici, a strumenti di investimento.Non si può descrivere il fenomeno dei token senza aver fatto cenno al ruolo degli. Mentre per comprendere i token il significato della parola "gettone" può essere d’aiuto, negli smart contract il termine "contratto" è fuorviante e conduce su una strada sbagliata. Lo smart contract, infatti, nasce sulla blockchain Ethereum ed è un, ossia una sequenza di istruzioni informatiche, destinate ad essere eseguite da un computer virtuale, la. Rispetto ai programmi che tutti usiamo quotidianamente, lo smart contract si caratterizza per il fatto che la sua esecuzione e la sua modifica è, in parte,Il, per l’appunto, è ildi uno smart contract. Detto in altre parole, lo smart contract contiene ledel token, il quale,come bitcoin, può essere emesso in un numero anche indefinito di unità.Quanto alla natura giuridica del token in sé, si può osservare che questo rientra nella ampia definizione di cripto-attività, la quale ne assoggetta espressamente a tributo le plusvalenze. In realtà, una disciplina “unitaria” del fenomeno token al momento è mancante, in quanto, in ragione di quanto appena detto, il token non è stato ancora ricondotto ad un concetto giuridico unitario.La sua natura, infatti,dalla sua funzione ed in particolare aln cui si inserisce.Al momento, pertanto, l’ordinamento giuridico italiano si interessa del token soltanto sotto alcuni e specifici aspetti, che sono sempre correlati alla sua funzione. Ad esempio, la CONSOB ritiene che i token, a seconda delle loro caratteristiche, possano essere considerati dei, e quindi assoggettati alle regole specifiche previste dal TUF, ed in particolare agli obblighi informativi nei confronti degli investitori. Tanto che, in più occasioni, la CONSOB ha disposto l’oscuramento di siti che offrivano token al pubblico italiano proprio per aver violato tali obblighi.Il recenteprevede, tra l’altro, la possibilità che, ma a specifiche condizioni, tra le quali, la tenuta del registro da parte di un soggetto determinato, e laIn conclusione, e senza entrare ulteriormente nel dettaglio, si può dire che, se ci poniamo dal punto di vista delle, ossia delle garanzie che assistono ladi beni o servizi, si può dire che questa ha ancora il punto di riferimento. La tecnologia basata sui registri distribuiti (DLT), che comprende il fenomeno della blockchain, fornisce un innovativo strumento tecnico per facilitare la creazione di nuovi strumenti e soprattutto la circolazione dei "valor"” digitali, ma in caso di malfunzionamenti o frodi ci si deve pur sempre rivolgere al mondo della giustizia non digitale. Sarà il futuro a dirci se questa particolare tecnologia sarà in grado di forniredi funzionamento dei suoi prodotti.