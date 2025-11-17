Milano 11:49
Associazione Italiana Giovani Avvocati: Terzo eletto nuovo presidente

Economia
(Teleborsa) - Luigi Bartolomeo Terzo è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati per il biennio 2025/2027. Campano, classe 1983, il nuovo leader dei giovani avvocati è stato eletto dall'assemblea del 28esimo Congresso AIGA a Bergamo. Già presidente della sezione AIGA di Santa Maria Capua Vetere, coordinatore regionale Campania, componente di giunta e coordinatore Area Sud, Terzo succede a Carlo Foglieni. Si occupa prevalentemente di diritto penale e diritto penitenziario.

"Sarà un biennio di grandi sfide per la giovane avvocatura – le parole del neo presidente dei Giovani avvocati italiani – AIGA dovrà essere capofila di un percorso condiviso, dinamico e coraggioso, fondato sull'ascolto costante del territorio e sul continuo e reciproco sostegno con le sezioni locali".

"La giovane avvocatura – prosegue Terzo – ha bisogno di una visione d'insieme proiettata verso le nuove sfide tecnologiche, la valorizzazione della categoria e il rilancio della professione attraverso strumenti di welfare e innovazione digitale. Guarderemo oltre i confini nazionali per aprirci sempre più all'internazionalizzazione della professione, allo sviluppo di nuovi mercati, alla collaborazione stabile con le altre associazioni forensi europee. Un ringraziamento va alla mia squadra e agli amici con cui ho condiviso il mio percorso in AIGA".
