Franchetti, crescita a doppia cifra dei risultati 2022

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società a capo dell’omonimo Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.prestazioni sono pari a 4,7 milioni, in crescita del 20% rispetto ai 4 milioni all’anno precedente. I ricavi generati in Italia sono pari a Euro 2,88 milioni (60,7% del totale), mentre quelli in Brasile a Euro 1,86 milioni (39,3% del totale).Ilsi attesta a 4,9 milioni , con un incremento del 19% rispetto a Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2021.L’ EBITDA è pari a Euro 1,8 milioni , in crescita rispetto a 1,2 milioni registrati nel 2021, l’EBITDA margin è pari al 38%, rispetto al 28% del 2021, una dinamica - spiega la società - ascrivibile al percorso di efficientamento dei costi di produzione intrapreso.Dopo aver spesato ammortamenti per circa 0,2 milioni, il(EBIT) è di Euro 1,6 milioni, +45% rispetto a Euro 1,1 milioni del 2021.Ilè pari a Euro 1,5 milioni, +54% rispetto a Euro 1,0 milioni nel 2021.L’si attesta a Euro 1,2 ,milioni, +80% rispetto a Euro 0,7 del 2021 al netto di imposte parti a Euro 0,3 milioni ( Euro 0,3 milioni nel 2021).L’è attivo (cassa) per Euro 0,15 milioni rispetto a Euro 0,6 milioni (debito) al 31 dicembre 2021. In particolare i debiti finanziari sono pari a Euro 2,1 milioni rispetto Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2021.Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell’utile di esercizio pari a Euro 588.849: Euro 29.500 a riserva legale; Euro 559.349 a nuovo.ha commentato: "Siamo molto soddisfatti di questoin termini di margini e vendite, specie se si considerano gli sforzi che la società ha sostenuto quest’anno su diversi fronti: oltre alla quotazione in borsa, abbiamo lavorato molto nella ricerca e sviluppo di applicazioni AI e software: oltre a Pathwork e Argan, abbiamo messo a punto un terzo software con il quale stiamo partecipando ad un progetto di ricerca Europeo e stiamo sperimentando in Brasile un quarto applicativo che presto potremo mettere sul mercato. Si tratta di asset essenziali in un contesto di progressiva digitalizzazione delle infrastrutture per la mobilità e di integrazione di nuove tecnologie predittive da parte dei concessionari verso la creazione “smart road”. Su questo fronte siamo in prima linea in Italia come in Brasile e stiamo valutando, potenziali target in questi paesi e in nord America per proseguire la crescita anche per linee esterne".