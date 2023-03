Nusco, utile 2022 di 0,8 milioni di euro. Fiducia nel 2023

Nusco

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha chiuso il 2022 conpari a 40,5 milioni di euro (50,9 milioni full year con contributo della società acquisita Pinum). L'è stato pari a 4 milioni di euro (5,2 milioni full year), con unal 9,97% (10,20% full year). Ilconsolidato è stato pari a 0,8 milioni di euro (full year a 1,1 milioni).L'al 31 dicembre 2022 è pari a 7,4 milioni di euro, con disponibilità liquide pari a circa 1,5 milioni."L'ottimo risultato in termini di marginalità è stato determinato da una maggiore efficienza industriale, con l'introduzione di impianti e macchinari sempre più automatizzati ed ecosostenibili che garantiscono una significativa riduzione degli sprechi, una maggiore efficienza e una conseguente riduzione dei costi produttivi", ha commentato l'"Siamo sicuri che questoattraverso l'ingresso in nuovi segmenti di mercato che si stanno affermando sempre di più, legati ai temi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale - in linea con l'Agenda 2030 - e caratterizzati dall'esigenza di riqualificazione del patrimonio immobiliare - ha aggiunto - Il prossimo anno continuerà a vederci impegnati nel, facendo leva sulle economie di scala, sull’efficienza industriale e sulla sostenibilità".