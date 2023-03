Piazza Affari positiva, spicca UniCredit con via libera a buyback

UniCredit

(Teleborsa) -, con il sentiment migliorato rispetto alla settimana scorsa, ma con volumi contenuti che indicano una. Sul fronte bancario, le autorità francesi hanno perquisito gli uffici di cinque grandi istituti per sospetto riciclaggio di denaro e frode fiscale.A Milano, dopo che la BCE ha approvato il programma di riacquisto azioni proprie per il 2022 fino per un importo massimo di 3,34 miliardi di euro.anche per, dopo le indiscrezioni di Bloomberg sul fatto che CDP sia al lavoro sull'offerta per la rete, per aumentarla di 2 miliardi così da valorizzare l'asset oltre 20 miliardi.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,42%. Lieve aumento dell', che sale a 1.967,8 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,86%.Sulla parità lo, che rimane a quota +177 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,02%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,47%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 28.459 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,12%); sulla stessa linea, sulla parità il(+0,05%).di Milano, troviamo(+4,38%),(+2,97%),(+2,50%) e(+2,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,85%.scende dell'1,80%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,30%.di Milano,(+4,20%),(+2,56%),(+2,32%) e(+1,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,61%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,68%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,56%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,02%.