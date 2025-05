Listini europei cauti in attesa delle indicazioni della Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.Gli investitori restano in attesa delle indicazioni che arriveranno dalla due giorni di riunioni della. Ci si aspetta che ladiscelga di lasciare i tassi di interesse invariati al 4,25-4,50%.Sul fronte macroeconomico, in cresce meno delle attese lanel mese di marzo 2025. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una variazione positiva dello 0,2% su base mensile, contro il +0,4% delle stime degli analisti e dopo il +1% del mese precedente.Inla scende anche nel mese di aprile . Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di circa 67.420 unità, rispetto alle -13.311 unità del mese di marzo. Le stime degli analisti erano per un aumento di 6.500 unità.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,134. L'continua gli scambi a 3.374,1 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,19%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,37%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,57%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,28%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,26%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,21%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,29% a 38.587 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 40.944 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%); come pure, sulla parità il(-0,1%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,78%),(+1,15%),(+1,03%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,05%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,86%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,83%),(+1,21%),(+1,15%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,52%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,37%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,10%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,02%.