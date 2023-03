Riforma pensioni in Francia: scontri a Parigi, Sindacati chiedono mediazione

(Teleborsa) -in Francia mentre si registrano i primi scontri nel corteo parigino partitoda Place de la République che protesta contro la riforma delle pensioni voluta daA fuoco alcuni cassonetti dell'immondizia nella zona di boulevard Voltaire, con lacheIl corteo era partito in modo assolutamente pacifico, poi a metà pomeriggio le prime violenze a metà pomeriggio, in untra forze dell'ordine e frange radicali entrate in azione nella capitale.che, di fatto, continua a bloccare i luoghi simbolo di Parigi. La Tour Eiffel è stata chiusa per sciopero in concomitanza con l'inizio delle manifestazioni odierne, mentre ieri era stato chiuso il museo del Louvre. Un migliaio di manifestanti hanno invaso i binari della Gare de Lyon, tra le principali stazioni di Parigi, da cui partono e arrivano anche i collegamenti ferroviari con l'Italia. Il blitz ha causato ritardi alla circolazione dei treni. Durante la protesta, i manifestanti hanno camminato sui binari per circa due chilometri, con striscioni anti-riforma e fumogeni.: "Non metteremo la riforma in pausa": fanno sapere fonti vicine alla premier Elisabeth Borne, citate da BFM-TV che rispondono alla richiesta di Laurent Berger, leader del primo sindacato di Francia (Cfdt), di almeno sospendere la contestata riforma previdenziale, che prevede l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni. Berger, aveva invocato la possibilità diche blocca il paese ormai dal 19 gennaio.