Salesforce, Elliott rinuncia a nominare consiglieri di amministrazione

Salesforce

(Teleborsa) - L'investitore attivista Elliott Management ha deciso didi, colosso statunitense attivo nel campo dei software CRM e cloud computing, acquisendo una quota nella società. Lo si legge in una nota congiunta dove la società ed Elliott si dicono "impegnati a continuare il rapporto di lavoro produttivo che hanno sviluppato insieme". L'investitore è entrato nel capitale della società nello scorso gennaio."Mi è piaciuto molto conoscere Jesse e il team di Elliott negli ultimi mesi e sono grato per le idee consapevoli e costruttive di Jesse", ha commentato"Ho un grande rispetto per Marc e il suo team e sono rimasto profondamente colpito dal loro forte impegno costante per una crescita redditizia, un ritorno di capitale responsabile e un ambizioso piano di creazione di valore per gli azionisti", ha dichiarato