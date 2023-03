Banche commerciali separate da quelle d'investimento: la proposta di Fratelli d'Italia

Credit Suisse

(Teleborsa) -ha presentato un, che vede come primo firmatario il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, per. La proposta non è nuova per il partito, in quanto a marzo 2018 era stata presentata un'analoga proposta che vedeva come prima firmataria Giorgia Meloni, allora leader dell'opposizione e oggi invece presidente del Consiglio.La proposta, datata 17 marzo ma il cui, arriva dopo il fallimento di Silicon Valley Bank negli Stati Uniti e l'acquisizione dida parte diin Europa, eventi che hanno innescato il timore di ulteriori fallimenti bancari tra gli investitori."Abbiamo riproposto il disegno di legge perché riteniamo che il tema rientri tra quelli sensibili e quindi meritori di attenzione", ha detto Foti a Reuters, specificando che "dal momento che le iniziative parlamentari sono distinte da quelle del governo".Secondo la proposta del marzo 2018, la possibilità di svolgere, contemporaneamente, "leconsente alle banche sistemiche di avere una parte di attività tradizionale relativamente stabile e meno rischiosa che si occupa di concessione di crediti, mentre quella dedita al trading proprietario e speculativo, fortemente instabile e più rischiosa, è suscettibile di far fallire l'intero conglomerato".Secondo Fratelli d'Italia, iche effettuano i propri depositi nelle banche che mischiano attività tradizionale con trading speculativo proprietario sono "": rima perché del loro denaro viene fatto un uso improprio e, di nuovo, nel momento in cui le banche devono essere "salvate" perché altrimenti i risparmiatori perderebbero i propri depositi.Il testo presentato nella passata legislatura prevedeva che "le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste" per quelle commerciali e che gli istituti "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore devonoe procedere, ove necessario, alla".