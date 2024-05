Sicurezza stradale, Purcaro (Dekra Italia): "Necessario rinnovo parco circolante per ridurre rischio incidenti"

(Teleborsa) - "Il Tavolo sulla sicurezza stradale promosso da Dekra Italia insieme ad altri partner fondatori, rappresenta un momento significativo di confronto tra imprese, istituzioni e Stakeholders per formulare proposte e fornire un contributo oggettivo al dibattito verso la 'Vision Zero' promossa dall'Unione Europea. È prioritario, in tal senso, affrontare la problematica concernente il parco circolante con particolare riguardo alle autovetture e ai veicoli commerciali". È quanto ha dichiarato, in occasione del"La sfida – prosegue– è quella di discutere delle prospettive legate all'innovazione tecnologica e individuare le misure di carattere fiscale ed economico, come ad esempio la proposta di ACI del 'leasing sociale' senza trascurare gli aspetti fiscali per migliorare la competitività dei servizi di noleggio e lo sharing, il tutto favorendo la transizione e partendo dal presupposto della neutralità tecnologica. In proposito, si pone anche il tema della sostenibilità infrastrutturale sul quale occorre intervenire in special modo sulle strade interurbane".