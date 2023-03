Governo, Meloni: "Ostacoli non mancheranno ma non abbiamo paura"

(Teleborsa) - Il Governo "Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, in un messaggio in occasione del 75esimo anniversario di Confapi spiegando che il cammino "è difficile ma non ci spaventa"."Noi non abbiamo paura, non ci manca il coraggio, la visione e non ci manca il rispetto per i cittadini che ci hanno dato il compito per governare questa nazione", ha aggiunto Meloni sottolineando che intenzione dell'esecutivo èma percon "Parlando poi in in videoconferenza alla Presidente del Consiglio ha sottolineato che democrazia e crescita economica sono interdipendenti e che solo un sistema democratico può garantire crescita, giustizia, uguaglianza, legalità. "La democrazia porta crescita economica e diffonde prosperità", aggiunge, e "crescita economica e prosperità rafforzano la democrazia". "Solo un sistema democratico può assicurare le condizioni essenziali per innescare una crescita sostenibile".Secondo Meloni, il Summit for democracy rappresenta "e la brutale aggressione della Russia all'Ucraina ci hanno posto davanti. Tutti crediamo nei valori democratici".