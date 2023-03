Lucid Motors taglia il 18% della sua forza lavoro

Lucid Motors

(Teleborsa) -, casa automobilistica americana specializzata in auto elettriche, ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede la. La società prevede di completare il piano entro la fine del secondo trimestre del 2023 e stima di dover sostenere un totale di circa 24-30 milioni di dollari di oneri in relazione al piano stesso."Questa azione è in linea con l'annuncio della disciplina dei costi che abbiamo fatto a fine febbraio, quando abbiamo comunicato i risultati - ha scritto il CEO Peter Rawlinson in una nota ai dipendenti - Stiamo inoltre adottando misure continue per"."La nostra forza lavoro negli Stati Uniti vedrà riduzioni", ha precisato.