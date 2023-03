Piazza Affari termina in rialzo, corrono STM e MPS

UBS

(Teleborsa) -, dopo che sono. Le novità non sono però finite, visto che questa mattinaha annunciato a sorpresa di aver richiamato Sergio Ermotti come CEO per gestire l'acquisizione diil rally di, sulla scia della rivaleche ha alzato le stime per il secondo trimestre e l'intero anno nel comparto dei chip grazie alla forza dei settori auto e industriali. Ottima seduta anche per, colpita più delle rivali dalle vendite nelle recenti sedute. Strappo di, dopo l'annuncio del miglioramento dell'OPA totalitaria, e ribasso di, dopo che è stato ceduto il 5,7% del capitale con ABB.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,084. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 73,57 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +177 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,04%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,23%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,07%, e buona performance per, che cresce dell'1,39%., scambia in deciso rialzo il(+1,55%), che raggiunge i 26.739 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 28.902 punti. In netto miglioramento il(+1,67%); come pure, sale il(+1,13%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 6,32%.Svettache segna un importante progresso del 5,79%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,72%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,10%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,98%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,50%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%.Tra i(+6,35%),(+4,47%),(+4,29%) e(+3,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,41%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,27%.