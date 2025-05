Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Iveco

Terna

Stellantis

STMicroelectronics

Ferrari

Banca Popolare di Sondrio

WIIT

Cementir

Comer Industries

Intercos

Banco di Desio e della Brianza

Technoprobe

(Teleborsa) -, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha affermato di voler imporre dazi al 50% sulle importazioni dalla Unione europea, lamentando mancanza di progressi nelle trattative. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,66%. Separatamente, Trump ha dichiarato che Apple dovrà pagare un dazio del 25% se i telefoni venduti nel Paese non saranno prodotti all'interno dei suoi confini. "Ho informato tempo fa Tim Cook di Apple che mi aspetto che i loro iPhone venduti negli Stati Uniti d'America saranno fabbricati e costruiti negli Stati Uniti, non in India o in qualsiasi altro luogo - ha scritto sempre su Truth In caso contrario, Apple dovrà pagare agli Stati Uniti un dazio di almeno il 25%".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,135. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,92%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 61,7 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +99 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,52%.tonfo di, che mostra una caduta dell'1,54%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,24%, e lettera su, che registra un importante calo dell'1,65%. A picco Piazza Affari in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,94%; sulla stessa linea, ilè crollato dell'1,83%, scendendo fino a 41.932 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,36%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,72%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,62%.Scende, con un ribasso del 4,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,58%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,57%.di Milano,(+6,20%),(+3,37%),(+3,15%) e(+2,95%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,79%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,32%.