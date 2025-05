Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea all'., dopoal termine del weekend in Svizzera. L'accordo prevede una tregua di 90 giorni della guerra commerciale un un abbattimento dei dazi fra le due potenze economiche, che erano arrivati al 145%.Il compromesso sta sostenendo gli acquisti anche a Wall Street, dove l'balza del 2,43%., un momento cruciale per valutare le tempistiche del prossimo intervento della Fed sui tassi.Nel frattempo, in Europa e a Milano sono andati bene i settori più esposti all'export, come le auto, il lusso ed i titoli tecnologici. iù sensibili all'interscambio internazionale.Frena il cross, che accusa una flessione dell'1,27%. Gli acquisti riversatisi sul mercato azionario distolgono 'atenzione dall', che scambia a 3.238,5 dollari l'oncia, in calo del 2,70%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,16%.In forte calo lo, che raggiunge +99 punti base (-6 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,60%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,29%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,59%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,37%.Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,40%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,35% rispetto alla chiusura di ieri.In denaro il(+0,84%); come pure, buona la prestazione del(+1,04%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 6,85%.Brilla, con un forte incremento (+6,76%).Ottima performance per, che registra un progresso del 6,52%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,96%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,31%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,97%.di Milano,(+14,24%),(+11,06%),(+7,82%) e(+5,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,44%.Seduta negativa per, che scende del 4,63%.scende del 3,35%.Calo deciso per, che segna un -2,89%.