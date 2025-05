Borse europee in rialzo. Spread sotto i 100 punti base

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Francoforte che mette a segno la performance migliore., con gli investitori che si sono trovati a valutare un gran numero di trimestrali. I dati macroeconomici di oggi in Europa non hanno offerto particolari spunti, con il PIL trimestrale del Regno Unito che è stato migliore delle attese; in linea invece quello dell'Eurozona, dove è salita la produzione industriale.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,118. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,16%. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,83%, scendendo fino a 61,36 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +97 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre ilsi attesta al 3,56%.avanza dello 0,72%, composta, che cresce di un modesto +0,57%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,21%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 40.419 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 42.840 punti. Senza direzione il(+0,04%); sulla stessa linea, pressoché invariato il(+0,03%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,02%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,24%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,18%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,86%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,71%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,61%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,79%.Tra i(+7,34%),(+3,09%),(+2,92%) e(+2,17%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,40%. In apnea, che arretra del 4,58%.scende del 3,37%. Calo deciso per, che segna un -3,24%.