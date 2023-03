Servizi Italia si rafforza in Brasile, investiti 4 milioni

Servizi Italia,

(Teleborsa) -società leader nel mercato dell’outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco, comunica nel pomeriggio di ieri, 28 marzo 2023, ha avuto luogo l’inaugurazione della prima centrale di sterilizzazione del Gruppo Servizi Italia nello Stato di San Paolo, in Brasile.Il Gruppo - presente nel Paese dal 2012 e attualmente attivo con tre stabilimenti nel comparto lavanolo che impiegano circa 1.200 persone - nell’ottica di ampliare la gamma dei propri servizi nel settore sanitario e affacciarsi al mercato dei servizi di sterilizzazione tessili e strumentario chirurgico, ha inaugurato la sua prima centrale di sterilizzazione sul territorio brasiliano, nel quartiere di Jaguaré aSan Paolo e realizzata tramite la società controllata avente rilevanza strategica Lavsim Higienização Têxtil.(cambio del 28/03/2023, Euro 5,6080) per la realizzazione di una centrale di sterilizzazione in grado di processare strumentario per circa 28.000 interventi chirurgici /anno e oltre 50.000 interventi per la sterilizzazione della linea tessile per sala operatoria, con la previsione di aumentare la capacità produttiva a seguito di investimenti fino ad una capacità di circa 70.000 interventi chirurgici/anno e finoa 100.000 interventi per la linea tessile sterile."L'inaugurazione della centrale di sterilizzazione nello Stato di San Paolo" - ha dichiarato, "definisce una nuova fase evolutiva del processo di internazionalizzazione del nostro business, in quanto apporta un’importante diversificazione del servizio in un territorio che già ci identifica come leader nell’offerta di lavaggio e noleggio biancheria. L’investimento rientra nel piano strategico di sviluppo del Gruppo, volto a rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Brasile confermando la fiducia nelle potenzialità del Paese. Siamo convinti che puntare sulla qualità del servizio offerto e sulla credibilità della nostra struttura siano gli elementi fondanti di una solida visione di lungo termine basata su una crescita sostenibile e interconnessa con la società e l’ambiente nel quale viene a generarsi"."La scelta di investire nel mercato della sterilizzazione ha inoltre l’obiettivo" - aggiunge- "di generare valore, qualità e maggiore sicurezza per i nostri clienti e per i pazienti finali che beneficeranno della strategia di esternalizzazione di un servizio complesso ma fondamentale in particolare per la salubrità del decorso post-operatorio".