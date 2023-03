INNOVATE 2023 premia i progetti migliori sviluppati dai dipendenti del Gruppo FS

(Teleborsa) - La terza edizione di, il programma di valorizzazione delle start-up e sviluppo dell'innovazione ideato per i dipedenti del, chiude conil teamche ha messo a punto unaed itinerari che ispiri il cliente in base alle sue preferenze: i progetto, sviluppato dai dipendenti di Qbuzz, controllata olandese del gruppo FS, che ha proposto unaper consentire di cambiare rapidamente il "look" dei bus in base al percorso eseguito.La proclamazione dei vincitori è avvenuta nel corso delladel programma, che ha presocon le selezioni di ben, per concludersi con la scrematura delleche si sono sfidate nel round finale di pitch tenutosi a Roma oggi 30 marzo. I team selezionati al Bootcamp di ottobre, hanno studiato il mercato per validare la propria soluzione, successivamente hanno sviluppato un Minimum Viable Product funzionante, e infine hanno approfondito i costi e benefici di quanto realizzato. Durante l'intero percorso sono stati supportati dal project team Innovate, dal team di Lventure Group e dai mentor del Gruppo FS.La giornata conclusiva è stata aperta dall’amministratore delegato del Gruppo FS, il quale ha sottolineato che INNOVATE "rappresenta un condensato di quello che abbiamo espresso nel nostro Piano Industriale decennale", dove "Creatività, innovazione e digitalizzazione sono dimensioni fondamentali"."INNOVATE è l’esempio di come l’approccio di Open Innovation possa partire anche dalle idee interne al nostro Gruppo", ha affermato, Chief Technology, Innovation & Digital Officer del Gruppo FSl ch ha rilevato la presenza di "tantissime energie da valorizzare" all'interno del Gruppo "non solo nella mobilità, ma anche su temi come l’energia, la digitalizzazione, la ricerca di materiali".Le altre due finaliste sono stateche studia gli effetti dell'installazione di una pavimentazione costruita con materiali piezoelettrici nei punti strategici delle grandi stazioni o sedi aziendali, e, che propone una soluzione per il trasporto regionale che individua le carrozze più cariche e scariche e le segnala tramite app o altri dispositivi in stazione.