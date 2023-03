ITA Airways, approvato Piano condiviso con Lufthansa

Lufthansa

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, condiviso questa mattina con la compagnia tedesca, partner industriale del vettore controllato dallo Stato italiano.Il nuovo Piano arriva infattifra il ministro dell'Economia, il Ceo di Lufthansa, oggi in visita a Roma, ed il presidente ITA Airwayspresso la sede del dicastero di Via XX Settembre."Nel corso del- spiega una nota del MEF - è statoindustriale condiviso che determinerà in termini distrategici lo sviluppo di Ita Airways"."Con l'incontro di oggi, nel solco del Dpcm, si compie unnella direzione della", conclude il Ministero. Proprio ieri Lufthansa ha confermato la volontà di rilevate il 40% della compagnia italiana , che ha chiuso il 2022 in perdita e rischia di vedersi recapitare un'offerta più bassa del previsto, anche se il numero uno della compagnia tedesca si è detto convinto che la partnership industriale contribuirà a invertire la marcia, arrivando a fare segnare utili nella gestione di ITA.Frattanto, il prossimo 24 aprile scadrà il periodo di esclusiva concesso a Lufthansa, che punta ad approdare a Fiumicino ed a garantirsi un’alleanza strategica in Italia, allargando la sfera di influenza del proprio mercato.