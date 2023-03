BCE, Villeroy: sui tassi abbiamo ancora "un po' di strada da fare"

(Teleborsa) - "La BCE riporterà l'inflazione verso il 2% tra la fine del 2024 e la fine del 2025: questo è un impegno, non solo una previsione. Quindi non si tratta di arrendersi ora. Sebbene abbiamo completato la maggior parte del nostro viaggio di aumento dei tassi, forse. Dopodiché, dobbiamo mantenere la rotta per tutto il tempo necessario". Lo ha affermato, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung.Sul possibile contrasto tra l'ulteriore aumento dei tassi e i rischi di stabilità finanziaria, ha detto: "Per la grande maggioranza delle banche europee, i tassi di interesse più elevati sono vantaggiosi. A differenza di SVB, hanno una base di deposito diversificata e non investono massicciamente in obbligazioni. Di conseguenza, non sono influenzati negativamente dall'aumento dei tassi. Se invece fosse necessario intervenire sulla stabilità finanziaria, ciò avverrebbe principalmente attraverso, chedi interesse necessario a garantire la stabilità dei prezzi".per quanto riguarda ladelle banche, per prevenire le crisi delle scorse settimane, Villeroy ha affermato: "Abbiamo già fatto enormi progressi! Possiamo sempre migliorare la regolamentazione e la vigilanza, ma, nel complesso, il quadro di Basilea III e la vigilanza armonizzata all'interno dell'Unione bancaria lavorano fortemente in tandem in Europa.. Abbiamo visto negli Stati Uniti cosa potrebbe accadere se la vigilanza rimanesse eccessivamente regionale e se Basilea III non fosse applicato a sufficienza".