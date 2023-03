ILLA si aggiudica asta per ramo d'azienda Giannini

ILLA

(Teleborsa) -, azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, ha ricevuto comunicazione dal curatore, Davide Felappi, della società “Industrie & Design S.r.l. in liquidazione giudiziale, già Carlo Giannini S.p.A.” (“Industrie & Design”) dell’esito dell’asta di vendita competitiva, tenutasi in via telematica in data 28/03/2023, che ha visto ILLA aggiudicarsi per il prezzo di Euro 839.000 il ramo d’azienda dello storico marchio “Giannini”.Rispetto al suddetto prezzo - si legge in una nota - ILLA ha già versato Euro 100.000, a titolo di cauzione richiesta per poter partecipare all’asta, e conseguentemente il saldo da versare alla curatela di Industrie & Design entro la data del 17 aprile 2023 è pari a Euro 739.000.La società fa sapere che "intende far fronte al pagamento di detta somma mediante la provvista riveniente dal prestito obbligazionario convertibile (il “POC”)" deliberato in data 5 gennaio 2023 che, come già precisato nei precedenti comunicati, ha lo scopo di finanziare il piano di ristrutturazione e di cogliere nuove opportunità di mercato. ILLA ricorda, tuttavia, in proposito, che, "allo stato, la possibilità di avvalersi del POC è inibita dal provvedimento del Tribunale di Bologna di sospensione delle delibere di cui ai punti nn. 1 e 2 dell’assemblea di ILLA del 22 febbraio 2023 (si rinvia sul punto al comunicato del 22 marzo 2023), rispetto a cui si terrà l’udienza cautelare diretta a confermare o revocare la predetta sospensione. Conseguentemente la positiva conclusione dell’operazione resta subordinata all’esito favorevole di tale udienza".(negozi e grande distribuzione), con la produzione della caffettiera "Giannina", che presenta tutt’oggi un dispositivo di chiusura il quale richiede particolari capacità nella fabbricazione e ne fa, quindi, un prodotto unico, diverso dalle altre caffettiere ed apprezzato sul mercato.Il Ramo Giannini, di proprietà di Industrie & Design in liquidazione giudiziale, è, già allo stato, oggetto di affitto da parte di ILLA, a partire dal 23 novembre 2015 e pertanto i risultati di tale ramo sono già riflessi nel conto economico e nello stato patrimoniale di ILLA da tale data, con eccezione del valore del marchio “Giannini”, dei connessi brevetti e delle immobilizzazioni materiali necessarie alla produzione della caffettiera “Giannina” che sono stati oggetto dell’asta.Nel 2021 la divisione Giannini ha fatturato circa 3,4 milioni di Euro a fronte di un risultato operativo negativo per circa 218 mila Euro. Il fatturato al 30 giugno 2022 è pari a 1,1 milioni di Euro a fronte di un risultato operativo negativo per circa 130 mila Euro. Il canone annuo per l’affitto del ramo è pari a circa 65 mila Euro. Inoltre, ILLA aveva acquistato, sempre nel 2015, il magazzino che al 30 giugno 2022 presenta un valore di circa 1,8 milioni di Euro.ILLA precisa, inoltre, che il ramo d’azienda del marchio “Giannini” oggetto di assegnazione è privo di debiti ed è costituito, in sintesi, dai seguenti elementi: immobilizzazioni immateriali, fra cui il marchio “Giannini”, altri marchi, brevetti, disegni, modelli, autorizzazioni, licenze, pacchetto clienti, avviamento in genere, come meglio dettagliati dalla perizia allegata al bando dell’asta competitiva e stimati dal perito pari ad un valore di 139 mila Euro; immobilizzazioni materiali di proprietà, ovvero mobili e macchine d’ufficio, macchinari e impianti, mezzi interni, automezzi, stampi in Italia e in Cina, come meglio dettagliati dalla perizia allegata al bando dell’asta competitiva e stimati dal perito pari ad un valore di 137 mila Euro; rapporti di lavoro dipendente in essere (complessivi n. 16 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, di cui n. 7 operai, n. 5 impiegati a tempo pieno e n. 4 impiegati part time).Il ramo d’azienda, già in affitto ad ILLA da fine 2015, comprende i suddetti 16 dipendenti che sono già in organico presso ILLA.L'acquisizione - spiega la società - configura un’operazione di reverse take-over ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento EGM e quindi ai sensi del predetto regolamento sarà oggetto di una prossima assemblea ordinaria degli azionisti chiamata a deliberarne l’approvazione.L’Operazione è riconducibile alla definizione di “Reverse Take Over” ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti EGM, in quanto l’indice di rilevanza del controvalore (129%) risulta superiore agli indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del medesimo Regolamento EGM. Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento EGM e dell’articolo 22 dello Statuto, l’Operazione potrà essere eseguita solo ove l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILLA abbia deliberato l’approvazione della stessa. Ieri Borsa Italiana ne aveva disposto la sospensione temporanea in attesa di comunicato.