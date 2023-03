SG Company, nel 2022 primo utile da quando è quotata in Borsa

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con unpari a 16,9 milioni di euro, in crescita del 47% rispetto al 2021, unpari a 0,7 milioni (1,5 milioni del 2021) e unpari a 219 mila euro (-120 mila del 2021). Si tratta del primo utile da quando l'azienda si è quotata su Borsa Italiana."Siamo a metà dell'opera, registrare l'utile netto di bilancio per la prima volta dalla quotazione rappresenta una grossa soddisfazione professionale, soprattutto dopo il biennio pandemico drammatico - ha commentato- Siamo però solo sulla strada giusta, c'è ancora tanto da fare per diventare una grande azienda e un riferimento del settore, non solo sui numeri ma anche sul valore e sulla brand reputation".Laal 31 dicembre 2022 è pari a 3.052 mila euro, a fronte di una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 di 751 mila. Tale incremento è stato determinato sia da dinamiche operative, in termini di riduzione del TFR e dei debiti commerciali, sia dalle operazioni di natura straordinaria realizzate, come le attività di M&A e di buyback azionario.