Turismo, Santanchè: dati Pasqua "dichiarazione d'amore per l'Italia"

(Teleborsa) -I dati presentati oggi da Federalberghi sono senza dubbio incoraggianti ed evidenziano come il settore sia in forte ripresa". Lo ha detto il ministro del Turismo,"Ora però - aggiunge -, valorizzando, anche grazie al fondo di 34 milioni che abbiamo messo a disposizione per i piccoli comuni a vocazione turistica, i nostri meravigliosi borghi: questi sono già un vantaggio competitivo che contraddistingue l'offerta turistica italiana da quella del resto del mondo, ma saranno una vera e propria leva strategica per il settore nel momento in cui il loro valore sarà slegato da specifici periodi dell'anno e verrà esteso a tutti i dodici mesi"."Nella stessa direzione sono diretti i 25 milioni stanziati nel fondo per il turismo sostenibile, destinati a rafforzare le grandi destinazioni culturali, fronteggiare il fenomeno dell'overtourism, favorire la transizione ecologica.Se cresce il turismo cresce l'intera economia, gli strumenti messi in campo ci sono e se, come sono certa, il 2023 sarà l'anno del sorpasso rispetto al periodo pre pandemico, ciò avverrà anche, conclude Santanché