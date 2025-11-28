80 anni di Fiere Zootecniche: la politica a sostegno della filiera

(Teleborsa) -ha celebrato oggi il suocon un momento istituzionale di alto profilo, tenutosi simbolicamente dal centro del. La politica, rappresentata da esponenti nazionali ed europei, ha assunto, con ile l’e il"Si vince quando c’è una squadra e a Cremona la abbiamo fatta tutti insieme," ha esordito il"la fiera si presenta al suo 80esimo compleanno in grandissima salute. Quest’annoCome ministro – ha proseguito - ritengo che le Fiere siano un asset del turismo fondamentale, un patrimonio nazionale e internazionale, dei territori, dell’identità e dell’appartenenza, che credo ci renda ancora più orgogliosi di essere italiani". Per la Zootecnia, a Cremona, ha aggiunto Santanchè, sonoRispetto al resto del mondo, l’Europa ha però commesso un errore, secondo. "Stiamo discutendo in Europa alcuni passaggi che sono decisivi per il futuro del mondo agricolo e quindi anche della zootecnia – ha dichiarato – come i fondi che dovranno essere assegnati alla nuova Pac". C’è una criticità perché la Commissione Europea, "sbagliando – ha continuato Fidanza - ha purtroppo presentato una, in una fase storica nella quale tutti abbiamo capito quanto sia importante per una valenza strategia delle nostre economie, avere delle filiere agricole che stanno cercando di fornire cibo a sufficienza, di qualità e sicuro per i nostri cittadini".Mentre "tutto il mondo va in quella direzione – ha precisato -ma noi ci siamo impegnati a cambiare rotta". Questo territorio ha aggiunto l’eurodeputato, "dimostra in particolar modo, che non è solo allevamento e produzione di buon cibo, ma una filiera intera, con le macchine agricole, le sementi, un intero settore che deve essere fortemente sostenuto." A Cremona, secondo Fidanza, si respira il ricambio generazionale, "".CremonaFiere quindi, per ilIl polo fieristico però, ha sottolineato il presidente, è polifunzionale; infatti, grazie al progetto del padiglione Infinity 1 "dal 6 dicembre – ha detto Biloni – inizierà il palinsesto composto da oltre 45 spettacoli, con artisti di fama nazionale, un forte potenziale turistico che porterà in città circa centomila persone, da dicembre a maggio – ha concluso - la multifunzionalità delle Fiere non deve fermarsi. Deve essere una".