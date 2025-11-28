80 anni di Fiere Zootecniche: la politica a sostegno della filiera

(Teleborsa) - CremonaFiere
ha celebrato oggi il suo 80esimo compleanno delle Fiere Zootecniche Internazionali
con un momento istituzionale di alto profilo, tenutosi simbolicamente dal centro del ring delle esposizioni bovine
. La politica, rappresentata da esponenti nazionali ed europei, ha assunto l'impegno di lavorare concretamente per lo sviluppo e la tutela di una filiera fondamentale per l'economia italiana e continentale
, con il ministro del Turismo Daniela Santanchè
e l’eurodeputato Carlo Fidanza
e il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni.
"Si vince quando c’è una squadra e a Cremona la abbiamo fatta tutti insieme," ha esordito il ministro Santanchè.
"la fiera si presenta al suo 80esimo compleanno in grandissima salute. Quest’anno abbiamo un +6,7% dell’occupazione degli alberghi e del settore extra alberghiero, quindi sta arrivando più gente.
Come ministro – ha proseguito - ritengo che le Fiere siano un asset del turismo fondamentale, un patrimonio nazionale e internazionale, dei territori, dell’identità e dell’appartenenza, che credo ci renda ancora più orgogliosi di essere italiani". Per la Zootecnia, a Cremona, ha aggiunto Santanchè, sono intervenuti "212 espositori, perché questa Fiera è diventata il punto di riferimento per quanto riguarda la zootecnia".
Rispetto al resto del mondo, l’Europa ha però commesso un errore, secondo Carlo Fidanza
. "Stiamo discutendo in Europa alcuni passaggi che sono decisivi per il futuro del mondo agricolo e quindi anche della zootecnia – ha dichiarato – come i fondi che dovranno essere assegnati alla nuova Pac". C’è una criticità perché la Commissione Europea, "sbagliando – ha continuato Fidanza - ha purtroppo presentato una proposta che riduce i fondi all’agricoltura
, in una fase storica nella quale tutti abbiamo capito quanto sia importante per una valenza strategia delle nostre economie, avere delle filiere agricole che stanno cercando di fornire cibo a sufficienza, di qualità e sicuro per i nostri cittadini".
Mentre "tutto il mondo va in quella direzione – ha precisato - l’Europa sceglie la strada opposta,
ma noi ci siamo impegnati a cambiare rotta". Questo territorio ha aggiunto l’eurodeputato, "dimostra in particolar modo come si possa fare zootecnia sostenibile
, che non è solo allevamento e produzione di buon cibo, ma una filiera intera, con le macchine agricole, le sementi, un intero settore che deve essere fortemente sostenuto." A Cremona, secondo Fidanza, si respira il ricambio generazionale, "con tanti giovani incontrati quest’oggi nei padiglioni un segnale bellissimo e fondamentale
".
CremonaFiere quindi, per il presidente Roberto Biloni vede passare il "50% delle esportazioni di tutto il mondo", e l’Italia rispetto al resto "è fortissima".
Il polo fieristico però, ha sottolineato il presidente, è polifunzionale; infatti, grazie al progetto del padiglione Infinity 1 "dal 6 dicembre – ha detto Biloni – inizierà il palinsesto composto da oltre 45 spettacoli, con artisti di fama nazionale, un forte potenziale turistico che porterà in città circa centomila persone, da dicembre a maggio – ha concluso - la multifunzionalità delle Fiere non deve fermarsi. Deve essere una innovazione di pensiero
".