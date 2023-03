Unipolsai e BPER fondono controllate noleggio a lungo termine

UnipolSai

BPER Banca

(Teleborsa) -e la controllata UnipolRental hanno sottoscritto cone Società Italiana Flotte Aziendali (SIFÀ), entità interamente controllata da BPER, un accordo quadro finalizzato alla realizzazione di un progetto industriale nel settore del noleggio a lungo termine, da attuarsi anche attraverso la fusione per incorporazione di SIFÀ in UnipolRental.La sottoscrizione dell’accordo – con effetti a decorrere dalla data di efficacia della predetta fusione – è finalizzata a una collaborazione commerciale ventennale per l’offerta, tramite la rete delle filiali bancarie e più in generale attraverso i canali commerciali del Gruppo BPER, dei prodotti di noleggio a lungo termine e dei servizi legati ai relativi contratti proposti da UnipolRental. A esito della fusione, UnipolSai deterrà la partecipazione dell’80,013% del capitale sociale di UnipolRental, mentre BPER il rimanente 19,987%. Si consoliderà in questo modo il ruolo di UnipolRental come primo operatore italiano nel settore del noleggio a lungo termine con una flotta di 130.000 veicoli e oltre 40.000 nuove immatricolazioni nel 2023.Essendo BPER e SIFÀ parti correlate della Società, l’Operazione si qualifica per UnipolSai come operazione di “maggiore rilevanza” ai sensi del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento OPC”) e della “Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate”, adottata dal Consiglio di Amministrazione di UnipolSai.Pertanto, l’Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di UnipolSai, previo parere favorevole da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società circa l’interesse della stessa e della controllata UnipolRental al compimento dell’Operazione nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.