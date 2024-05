Moody's assegna rating Ba1 a debito subordinato UnipolSai

UnipolSai Assicurazioni

(Teleborsa) -con scadenza nel 2034 che sarà. Il rating - spiega l'agenzia - è coerente con gli standard adottati per i debiti emessi da società assicurative.Le obbligazioni sono destinate a qualificarsi come- ricorda Moody's - ed i proventi saranno utilizzati per scopi aziendali generali. L'emissionedella società, anche se UnipolSai ha annunciato che in futuro potrebbe esercitare l'opzione di rimborso anticipato del proprio strumento perpetuo subordinato junior da 750 milioni di euro per contribuire a limitare la leva finanziaria della società.Il rating sul debito di UnipolSai potrebbe essere migliorato in caso di miglioramento della qualità creditizia dell'Italia. Al contrario, un declassamento potrebbe verificarsi in caso di deterioramento della qualità creditizia del rating sovrano o anche da un indebolimento significativo della posizione di mercato del gruppo, utili più bassi e minore adeguatezza patrimoniale .