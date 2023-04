Agricoltura, Enpaia si porta al 6% in Masi Agricola

Masi Agricola

(Teleborsa) -, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, ha portato al 6% la sua partecipazione inla società quotata all'Euronext Growth di Milano, che nell'omonima cantina produce il famoso Amarone."Masi Agricola fa parte delle nostre partecipazioni dirette mission related e strategiche – affermano ile il– che rivestono un ruolo di rilievo nel nostro portafoglio finanziario perché forniscono con costanza flussi di dividendi e, inoltre, apprezzano il loro valore nel tempo. Da quando sono state costituite queste posizioni, gli investimenti contribuiscono alla redditività generale del portafoglio con flussi cedolari medi vicini al 5% e, rispetto ad altri investimenti in OICR azionari che fanno comunque parte dell’asset allocation, hanno sempre e di gran lunga performato meglio rispetto a questi ultimi".