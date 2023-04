Il ritorno in Borsa di Olidata. Rufini: "L'inizio di un nuovo cammino di crescita"

Olidata





(Teleborsa) -dopo sette anni dalla sospensione dalle negoziazioni. Un ritorno attesa da migliaia di piccoli azionisti che in questo lungo arco di tempo sono stati tutelati e preservati.Il debutto sulè stato annunciato dal tradizionale, che segnala la riammissione in Borsa dell'azienda ICT italiana, che nel 2022 ha cambiato socio di maggioranza, trovando inl’imprenditore che ha riportato la società sul mercato.Il Presidenteha parlato di. "Riteniamo una pietra angolare il suono di questa campanella e la riammissione alle negoziazioni - ha sottolineato il manager - per proseguire il nostro percorso. Crediamo fortemente che un'azienda così importante debba essere quotata e che questo percorso siaimportante di un'azienda completamente Made in Italy"."Abbiamo fatto- ha affermato Rufini - e quindi. Non abbiamo fatto raccolta e, altrettanto,che erano in possesso di azioni Olidata. Abbiamo fatto un'operazione con risorse e capacità proprie, perché fare impresa significa anche non dover andare a chiedere ".per dare un contributo importante e", ha ribadito il Presidente, sottolineando "in un mondo in cui la sovranità digitale è messa a dura prova, noi crediamo fortemente chela resilienza nazionale sia un punto fondamentale per tornare ad essere".Si apre ora unaper uno dei brand che ha fatto la storia dell’industria tecnologica italiana. Fra i settori in cui Olidata intende investire c'è quello dei. "Questo rappresentano i capisaldi su cui si fonderanno i nuovi percorsi di Olidata", ha spiegato Rufini.Nelle scorse settimane è stato sottoscritto il, in cui sono state confermate le direttrici del. Con l’avvio del nuovo percorso industriale, Olidata si pone comeper i clienti, con l’obiettivo di accompagnarli nel processo di transizione digitale in cui è impegnato il Paese.Nel progetto di rilancio si prevede unaa fine 2025, ed uncome il Cyber, Big Data e Soluzioni proprietarie, con l’obiettivo di aumentare la marginalità. Le previsioni indicano anche unal 2025 ed un incremento del margine operativo lordo a circa 2,6 milioni pari al 4,1% dei ricavi.Olidatae a partnership industriali con i global system integrators che collaborano già con Sferanet su progetti strategici per il Paese.: operativa in quattro sedi (Roma, Milano, Dubai e Cagliari), può contare su oltre 450 clienti e 25 partner tecnologici. L’azienda vanta una crescita progressiva anno su anno che l’ha portata a registrare, nel 2021, un fatturato di oltre 45 milioni di euro.