Milano 11:56
42.960 -0,92%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:56
9.715 -0,06%
Francoforte 11:56
23.534 -1,27%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,44%)

Il DAX passa di mano in avvio a 23.731,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,44%)
Debole l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,44%, dopo aver iniziato a 23.731,29 punti.
Condividi
```