MFE (ex Mediaset) corre in Borsa dopo ricovero Berlusconi

(Teleborsa) - I(ex Mediaset, che ora scambia con azioni) sono, dopo un'apertura in ribasso, in seguito alla notizia che il fondatoreall'ospedale San Raffaele. Secondo quanto riporta ANSA, citando fonti, Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari e si trova "in stato stazionario ma vigile".Berlusconi,, ha subito un importantenel 2016 e ha avuto anche un. Nel settembre del 2020 a costringerlo a uno stop e al ricovero di nuovo al San Raffaele è stato il, come lo ha chiamato lui stesso una "infernale malattia". L'ultimo ricovero al San Raffaele è stato quello di fine marzo, quattro giorni di degenza.I trader si stanno muovendo sul titolo, in quanto unaper l'azienda di Cologno Monzese, che è anche impegnata in una campagna per consolidare il settore televisivo a livello europeo.Buona la performance di, che si attesta a 0,4378 euro, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,4497 e successiva a 0,4773. Supporto a 0,4221.Spicca il volo, che si attesta a 0,6545 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,672 e successiva a quota 0,715. Supporto a 0,629.