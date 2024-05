Rai Way, upgrade di Equita a Buy dopo Dpcm che apre ad M&A

Equita

(Teleborsa) -ha migliorato a "" lasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai e altri broadcast, dopo che il governo ha approvato unin cui si stabilisce che Rai potrà cedere una quota di minoranza in Rai Way solo se compatibile con operazioni di aggregazione fra soggetti del settore.Gli analisti, che hanno un target price di 6,60 euro per azione, scrivono che la notizia è positiva perché, che potrà generare sinergie operative stimabili in circa 30 milioni di euro annui (one-off costs di circa 60 milioni di euro) e soprattutto dovrebbe permettere a Rai Way il re-leverage della propria struttura patrimoniale (D/EBITDAaL di 0,4x che sale a 1,2x nel 2027) attraverso: 1- il pagamento di un Dividendo Straordinario; 2- l'integrazione con Ei Towers, che ha un leverage D/EBITDAaL di 4,3x a fine 2023.Dall'altro lato, il fatto chepotrebbe introdurre alcunicon Ei Towers, come il pagamento di un Dividendo Straordinario inferiore alle attese. Infatti, secondo le stime di Equita, se Rai cedesse il 15% di Rai Way e venisse pagato un DPS straordinario di 1,3 euro per azione solo agli azionisti Rai Way, la quota di Rai nella combined entity scenderebbe al 31%, appena sopra il limite del 30% stabilito dal decreto del governo (f2i al 22% eal 15%).