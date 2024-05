Tessellis e Go Internet volano in Borsa dopo closing dell'accordo di investimento

Tessellis

(Teleborsa) -i titoli, dopo che ieri sera le due società hanno comunicato ildi Tessellis in Go Internet del 30 novembre 2023. Inoltre, è stata comunicata la designazione di BID-GO S.r.l. quale sottoscrittore dell'aumento di capitale riservato di Go Internet e la sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato con efficacia al 31 maggio 2024.Si sono quindi verificati i presupposti per la promozione di un'offerta pubblica di acquistosulle azioni Go Internet a un prezzo pari a 0,81 euro per azione.Spicca il volo, che si attesta a 0,584 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,6013 e successiva a quota 0,6433. Supporto a 0,5593.Ottima anche la prestazione di, che si attesta a 0,792 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,798 e successiva a quota 0,81. Supporto a 0,786.