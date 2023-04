Osai, Intesa Sanpaolo abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

OSAI Automation System

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 4,8 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, confermando ilsul titolo a ""."Nonostante lo scenario di scarsità di componenti e il suo effetto sui margini di OSAI, nonché la PFN non in calo prima del secondo semestre 2023, riteniamo che la supportata da un, inclusi progetti ad alto contenuto tecnologico (medicale, e-mobility)", scrivono gli analisti."Questo elemento, insieme a un, supporta le nostre aspettative di margini in progressivo miglioramento nel FY23-25 - viene aggiunto - Continuiamo a vedere un ulteriore potenziale nel campo dell'economia circolare che probabilmente si materializzerà a partire dal 2024".