Istat, i Comuni del Sud Italia spendono meno per i minori: -155 euro rispetto alla media nazionale

(Teleborsa) - Un rapportosulladeiper inel 2020 ha evidenziato che "l'offerta di servizi socio-assistenziali di cui i cittadini possono beneficiare è caratterizzata da grandissimi divari territoriali". In particolare la spesa pro-capite media alè al di sotto del dato nazionale per quasi tutte le tipologie di utenti. "Questo si traduce in 155 euro in meno in media per ciascunresidente, 917 euro in meno per una persona con(bambino o adulto fino a 64 anni), 49 euro in meno per l'assistenza agli anziani, 14 euro in meno per le persone in età lavorativa, utilizzati nei casi di povertà ed esclusione sociale", sottolinea il rapporto.In termini generali al Sud laper il(66 euro) è la metà della media nazionale (132 euro) e poco più di un terzo di quella del(184 euro). Ile ilsi attestano su 145 e 141 euro, mentre le Isole sono in linea con la media nazionale. Ad esempio, evidenzia il rapporto, "quasi il 30% dei Comuni del Mezzogiorno non offre il servizio di assistenza domiciliare agli anziani in condizioni di fragilità, che prevede un supporto per la cura della persona e dell'abitazione", si legge in una nota. Al Centro sono meno del 15% e meno del 10% al Nord".Dal rapporto è emerso anche l'impatto dellasulla spesa dei comuni: "l'emergenza sanitaria ha cambiato la spesa sociale dei comuni con un picco per il contrasto alla povertà: è aumentata del 72,9% (da 555 a 959 milioni) la spesa per l'area povertà, disagio adulti e persone senza dimora (dal 7,4% al 12,2% della spesa complessiva)", si legge nel comunicato.Risultano in forte crescita i contributi a sostegno delcon 377.000 beneficiari nel 2020. E sono 743mila i beneficiari dei buoni spesa per emergenza alimentare (21.500 nel 2019). Registra un calo del 5,9% invece la spesa per l'assistenza ai disabili e si riduce (-1,7%) anche la spesa per i servizi rivolti agli anziani.