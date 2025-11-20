Istat: costruzioni in recupero a settembre, crescita annua al 4,4%

(Teleborsa) - Dopo il calo congiunturale di agosto, a settembre 2025
la produzione
nelle costruzioni
mostra una ripresa con una crescita dello 0,9%
rispetto al mese precedente. Nonostante ciò, nella media del terzo trimestre
si osserva una moderata diminuzione (-0,6%) rispetto al secondo trimestre.
Lo comunica l'Istat
che segnala che nel confronto con l’anno precedente, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra un incremento del 4,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di settembre 2024), mentre l’indice grezzo cresce dell’8,2%.
Nella media dei primi nove mesi
del 2025, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 4,7%, mentre l’indice grezzo cresce del 3,4%.