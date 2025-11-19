Milano 17:35
Usa, scorte petrolio settimanali in calo di 3,4 milioni di barili oltre le attese

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Sono diminuite oltre le attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 14 novembre 2025, sono diminuiti di circa 3,4 milioni di barili, a fronte di un calo atteso di soli 1,9 milioni, dopo l'aumento di 6,4 milioni della settimana precedente.

Le scorte di distillati sono diminuite di 0,6 milioni di barili la scorsa settimana e sono circa l'8% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Le scorte totali di benzina per autotrazione sono diminuite di 0,9 milioni di barili rispetto alla scorsa settimana e sono circa il 4% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno.

Il prezzo del petrolio greggio West Texas Intermediate era di 60,54 dollari al barile il 7 novembre 2025, 1,21 dollari in meno rispetto alla settimana precedente e 10,15 dollari in meno rispetto all'anno precedente. Il prezzo spot della benzina convenzionale al porto di New York era di 1,952 dollari al gallone, 0,048 dollari in più rispetto alla settimana precedente e 0,179 dollari in meno rispetto all'anno precedente.

