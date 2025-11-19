Usa, scorte petrolio settimanali in calo di 3,4 milioni di barili oltre le attese

(Teleborsa) -. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 14 novembre 2025, sono diminuiti di circa 3,4 milioni di barili, a fronte di un calo atteso di soli 1,9 milioni, dopo l'aumento di 6,4 milioni della settimana precedente.Lesono diminuite di 0,6 milioni di barili la scorsa settimana e sono circa l'8% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno. Lesono diminuite di 0,9 milioni di barili rispetto alla scorsa settimana e sono circa il 4% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell'anno.Ilera di 60,54 dollari al barile il 7 novembre 2025, 1,21 dollari in meno rispetto alla settimana precedente e 10,15 dollari in meno rispetto all'anno precedente. Ilera di 1,952 dollari al gallone, 0,048 dollari in più rispetto alla settimana precedente e 0,179 dollari in meno rispetto all'anno precedente.