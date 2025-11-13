Urso, Italia pronta a diventare hub europeo per AI

(Teleborsa) - "I Comuni sono pienamente consapevoli che la digitalizzazione è il vero fattore abilitante dello sviluppo".
Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all'Assemblea nazionale dell'Anci a Bologna, sottolineando come "l'Italia sia pronta a diventare un hub europeo per l'intelligenza artificiale".
Il ministro ha anche rivolto un appello agli investitori: "Dobbiamo convincere chi oggi punta su Milano a guardare anche ad altre realtà produttive italiane".
Urso ha ricordato come l'Italia stia completando un percorso infrastrutturale strategico: "Il progetto Banda Ultra Larga (Bul) sarà completato al 98% entro il prossimo mese, grazie alle risorse del Pnrr. Pr
osegue la posa della fibra ottica che collegherà Comuni, scuole e strutture sanitarie, accanto a una rete elettrica tra le più performanti al mondo e ai nuovi cavi sottomarini che connettono l'Europa al Sud del mondo". Il ministro ha spiegato che queste infrastrutture "creano condizioni straordinariamente favorevoli per gli investimenti in intelligenza artificiale, nel quantum computing e nei data set", p
onendo l'Italia tra i Paesi più avanzati in Europa. T