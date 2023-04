Levi Strauss, trimestrale sopra le attese ma utile in calo

Levi Strauss & Co

(Teleborsa) -, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha registratodi 1,69 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 26 febbraio 2023), in aumento del 6% (+9% a valuta costante) rispetto al primo trimestre del 2022. Ilrettificato è stato del 55,8%, 360 punti base al di sotto del livello record del 59,4% nel primo trimestre del 2022. L'rettificato è stato di 135 milioni, rispetto ai 189 milioni del primo trimestre 2022. L'rettificato è stato di 0,34.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,32 dollari su ricavi per 1,62 miliardi di dollari."La società ha ottenuto solidi risultati nel primo trimestre - ha dichiarato il CFO Harmit Singh - I nostri team hanno anche compiuto progressi significativi riducendo i livelli di inventario, mettendoci in una posizione più forte mentre attraversiamo il bilancio dell'anno. Stiamo riaffermando la guidance su fatturato annuale ed EPS, che riflette una".