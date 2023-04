Pasqua, FIPE: oltre 6 milioni di clienti nei ristoranti

(Teleborsa) -un numero in crescita rispetto al trend registrato lo scorso anno ma soprattutto tornato ai livelli del 2019 per una spesa complessiva di quasi 400 milioni di euro. I numeri arrivano dall'Ufficio studi di Fipe-Confcommercio, nell'indagine sulle aspettative dei ristoratori italiani per Pasqua e Pasquetta.Nello specifico, il numero delle attività aperte nel fine settimana festivo(65%), il 28,2% da turisti italiani e il 6,8% da visitatori stranieri. Per l'occasione, il 68,2% dei ristoranti prevede un menù degustazione composto da 6 portate a un prezzo medio di 62 euro bevande incluse. Il restante 31,9% offre, invece, un menù a la carte a un prezzo medio di 55 euro per tre portate (bevande escluse). Nel complesso, la spesa è stimata in 395 milioni di euro.ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe-Confcommercio, ma "le sfide per la ristorazione rimangono impegnative, soprattutto sotto l'aspetto della gestione dei costi".