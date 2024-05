Fineco, utile primo trimestre sale a 147 milioni. Robusta acquisizione di clienti

FinecoBank

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2024 conpari a 327 milioni di euro, +11,4% a/a, trainati dall'Investing (+13,5% a/a) grazie all'effetto volumi e al crescente contributo di Fineco Asset Management, dal Brokerage (+2,2% a/a) e dal Margine Finanziario (+14,8% a/a). L'è pari a 147 milioni, in crescita del 12,4% a/a escludendo gli oneri sistemici.al 31 marzo 2024 si attestano a 128,2 miliardi di euro, in rialzo (+14,5% a/a) rispetto a marzo 2023. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a 60,4 miliardi, in rialzo dell'11,6% a/a, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a 40,1 miliardi (+40,6% a/a), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 27,7 miliardi (-5,7% a/a).Lesono pari a 32,3 miliardi, di cui 21,1 miliardi relativi a classi retail (+21,2% a/a) e 11,2 miliardi relativi ai fondi sottostanti dei wrapper (classi istituzionali, +7,0% a/a).Continua la robusta acquisizione di, pari a 39.545 (+24,5% a/a), portando il totale a 1.590.239 clienti."I risultati dei primi tre mesi dell'anno confermano la capacità di Fineco di proseguire nel proprio percorso di sviluppo, migliorando ulteriormente gli eccellenti risultati ottenuti nel 2023 - ha commentato l'- La, affiancando al miglioramento del margine finanziario un incremento a doppia cifra dell'Investing. Anche il dato positivo del brokerage conferma come la spinta nei confronti degli investimenti rimanga sostenuta, creando un collegamento solido tra i due mondi grazie all'interesse sempre più marcato da parte dei clienti a interagire con i mercati globali in un'ottica di lungo periodo".Lanel mese diè stata pari a 844 milioni, di cui gestito a 195 milioni. Ricavi stimati brokerage nel mese di aprile a 17 milioni; 11.560 nuovi clienti acquisiti nel mese (+36,6% a/a)."I dati di raccolta di aprile evidenziano infine la capacità della nostra rete di consulenza di supportare i clienti in unadei risparmi, affiancandoli anche nelle più complesse esigenze finanziarie", ha aggiunto Foti.