TISG, varato il nuovo 55m Admiral con gli interni firmati da Giorgio Armani

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha, i cuiLa, è stata finalizzata tramite il broker Jean-Claude Carme di TWW Yachts in rappresentanza dell'armatore. Composto da 3 ponti che ospitano un generoso Sun deck aperto, lo yacht vanta 6 cabine di cui 1 armatoriale, 1 VIP e 4 guest e cabine per 11 membri dell'equipaggio."Questo superyacht è l'ulteriore risultato dell'entusiasmante partnership con Giorgio Armani di cui sono estremamente orgoglioso ed è la conferma della nostra capacità di misurarci in, con cui condividiamo i medesimi valori", ha commentato Giovanni Costantino, CEO di The Italian Sea Group.