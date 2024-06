TISG, Filippo Menchelli rinuncia a incarico di presidente. Resta in società

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha comunicato chehaall'incarico di membro edel CdA con efficacia immediata.Menchelli, che, ha motivato la propria rinunzia con la necessità di concentrarsi in via esclusiva sulle attività di business di sua responsabilità, in ragione della generale evoluzione aziendale e dell'importante crescita che il gruppo ha registrato dal 2020.La sostituzione è effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla stessa lista cui apparteneva l'amministratore rinunziatario e tuttora eleggibili. Menchelli dovrebbe essere sostituito da Massimo Bianchi, che però ha comunicato di non essere disponibile a ricoprire l'incarico per sopraggiunti impegni; pertanto, il CdA è stato convocato per ilal fine didel nuovo amministratore e president.